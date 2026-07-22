Rhein-Hunsrück – die Kolumne Ein Stückchen Kanada im Hunsrück Lara Kempf 22.07.2026, 07:30 Uhr

i Die Geierlay Hängeseilbrücke in Mörsdorf im Hunsrück ist eine bekannte Touristenattraktion in der Region. Dabei scheint sie auch einen kanadischen Gegenpart zu haben. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Man muss nicht immer weite Reisen unternehmen, um imposante Touristenattraktionen bestaunen zu können. Auch die eigene Heimat hat einiges zu bieten – manchmal sogar mehr als ferne Länder.

Der Grand Canyon in Arizona, der Eiffelturm in Paris oder die Golden Gate Bridge in San Francisco – Sie alle haben eins gemeinsam: Sie sind internationale Touristenattraktionen. Doch es muss nicht immer in ferne Länder gehen, um diese zu erleben. Auch die eigene Heimat bietet Touristen-Attraktionen, die den weltweit bekannten in kaum etwas nachstehen – zumindest wenn es nach Airbnb geht.







Artikel teilen

Artikel teilen