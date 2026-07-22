Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Ein Stückchen Kanada im Hunsrück
Die Geierlay Hängeseilbrücke in Mörsdorf im Hunsrück ist eine bekannte Touristenattraktion in der Region. Dabei scheint sie auch
Die Geierlay Hängeseilbrücke in Mörsdorf im Hunsrück ist eine bekannte Touristenattraktion in der Region. Dabei scheint sie auch einen kanadischen Gegenpart zu haben.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Man muss nicht immer weite Reisen unternehmen, um imposante Touristenattraktionen bestaunen zu können. Auch die eigene Heimat hat einiges zu bieten – manchmal sogar mehr als ferne Länder.

Lesezeit 1 Minute
Der Grand Canyon in Arizona, der Eiffelturm in Paris oder die Golden Gate Bridge in San Francisco – Sie alle haben eins gemeinsam: Sie sind internationale Touristenattraktionen. Doch es muss nicht immer in ferne Länder gehen, um diese zu erleben. Auch die eigene Heimat bietet Touristen-Attraktionen, die den weltweit bekannten in kaum etwas nachstehen – zumindest wenn es nach Airbnb geht.
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