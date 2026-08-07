Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Ein Prosit auf die Völkerverständigung
Der internationale Tag des Bieres möchte Biere aller Nationen und Kulturen feiern, um so die Welt zusammenzubringen.
Der internationale Tag des Bieres möchte Biere aller Nationen und Kulturen feiern, um so die Welt zusammenzubringen.
Christoph Schmidt. picture alliance/dpa

Im Wein liegt die Wahrheit, heißt es. Und was ist mit Bier? Ein Gedenktag an diesem Freitag sieht im Gerstensaft das Potenzial, die Völkerverständigung zu fördern. Unser Kolumnist sagt Prost!

Lesezeit 1 Minute
Gerstensaft, Hopfenkaltschale oder auch flüssiges Brot – für Bier gibt es hierzulande eine ganze Reihe von Bezeichnungen. Kein Wunder, die Brauereikunst hat in Deutschland einen hohen Stellenwert. Darauf wird traditionell am 23. April hingewiesen, dem Jahrestag des deutschen Reinheitsgebots für Bier.
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