Rhein-Hunsrück – die Kolumne Ein perfekter Kaffee – aber wie? Lara Kempf 26.02.2026, 07:30 Uhr

i Wie schwer kann es schon sein, den perfekten Kaffee zuzubereiten? Gregor Tholl/dpa. picture alliance/dpa

Schwarz, mit Milch oder mit Zucker: Ein Kaffee kann auf viele verschiedene Weisen genossen werden. Das Getränk perfekt zuzubereiten, kann einen jedoch vor Herausforderungen stellen.

Die Kaffeetrinker unter Ihnen werden es wissen: Den perfekten Kaffee zu machen, ist nicht leicht. Besonders, wenn man ihn nicht für sich selbst, sondern für andere Menschen zubereitet. Zum Glück hatte ich erst kürzlich ein Erfolgserlebnis.Manche trinken ihn schwarz, manche süß mit Zucker, und für manche reicht ein Schuss Milch.







