Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Ein perfekter Kaffee – aber wie?
Wie schwer kann es schon sein, den perfekten Kaffee zuzubereiten?
Wie schwer kann es schon sein, den perfekten Kaffee zuzubereiten?
Gregor Tholl/dpa. picture alliance/dpa

Schwarz, mit Milch oder mit Zucker: Ein Kaffee kann auf viele verschiedene Weisen genossen werden. Das Getränk perfekt zuzubereiten, kann einen jedoch vor Herausforderungen stellen.

Lesezeit 1 Minute
Die Kaffeetrinker unter Ihnen werden es wissen: Den perfekten Kaffee zu machen, ist nicht leicht. Besonders, wenn man ihn nicht für sich selbst, sondern für andere Menschen zubereitet. Zum Glück hatte ich erst kürzlich ein Erfolgserlebnis.Manche trinken ihn schwarz, manche süß mit Zucker, und für manche reicht ein Schuss Milch.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren