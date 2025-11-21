Ein Ort erklingt: Musikalische Zeitreise begeistert 

Das große Jubiläum des Quartettvereins Gondershausen begeisterte Hunderte Zuhörer mit mehreren Konzerten – unterstützt von Vereinen aus der Region. Wie geht es nach dem Fest nun weiter? Für den Projektchor gibt es gute Nachrichten.
Mit einem fulminanten Doppelabend hat der Quartettverein Gondershausen nun sein 100-jähriges Bestehen gefeiert – und eindrucksvoll gezeigt, welche Kraft gemeinsames Musizieren für die Region entfalten kann. Die Gunthershalle war an beiden Abenden bis auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung ausgelassen und voller Vorfreude.