Größe, Softwareprobleme, Kratzer: Die Gründe, warum man das Smartphone wechselt, sind vielfältig. Aber mir käme nie in den Sinn, jedes Jahr das neueste Modell zu kaufen, um es zu haben. Das wäre rausgeworfenes Geld.
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Alle Jahre wieder ist es Zeit für etwas Neues. Eine neue Wohnung, ein neues Auto, eine neue Jeans oder ein neues Buch. Die vier aufgezählten Beispiele habe ich in den vergangenen Jahren teils mehrfach abgearbeitet. Aber eines blieb seit dem Februar 2022 auf der Strecke: ein neues Smartphone.