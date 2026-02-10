Zwischen Karneval und Politik Ein Leben fürs Ehrenamt: Engagierte aus Weiler geehrt Annalena Bischoff 10.02.2026, 10:00 Uhr

i Am 28. Januar 2026 erhielt Edith Staaden-Weber in der Kreisverwaltung in Simmern die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. Im Bild (von links): Landrat Volker Boch, Edith Staaden-Weber, ihr Ehemann Hans-Jürgen Weber, Jörg Haseneier (Bürgermeister Boppard). Carolin Grundel

Wenn am Samstag wieder der Karnevalsumzug durch Bad Salzig rollt, ist das auch ihr Verdienst: Edith Staaden-Weber aus Boppard-Weiler brachte ihn einst auf den Weg. Für ihr Engagement in Kultur und Politik erhielt sie nun die Ehrennadel des Landes.

„Ich habe mich sehr geehrt gefühlt.“ Edith Staaden-Weber und ihr Ehemann Hans-Jürgen Weber sitzen in ihrem Wohnzimmer mit Blick über Boppard-Weiler – bei gutem Wetter reicht die Sicht bis ins Rheintal. Auf dem Esstisch steht ein großer Blumenstrauß mit weißen Rosen, Lilien und Schleierkraut.







