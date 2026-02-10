Wenn am Samstag wieder der Karnevalsumzug durch Bad Salzig rollt, ist das auch ihr Verdienst: Edith Staaden-Weber aus Boppard-Weiler brachte ihn einst auf den Weg. Für ihr Engagement in Kultur und Politik erhielt sie nun die Ehrennadel des Landes.
Lesezeit 3 Minuten
„Ich habe mich sehr geehrt gefühlt.“ Edith Staaden-Weber und ihr Ehemann Hans-Jürgen Weber sitzen in ihrem Wohnzimmer mit Blick über Boppard-Weiler – bei gutem Wetter reicht die Sicht bis ins Rheintal. Auf dem Esstisch steht ein großer Blumenstrauß mit weißen Rosen, Lilien und Schleierkraut.