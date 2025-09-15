Ein Jahr lang hat Julia Lambrich aus Oberwesel als Weinprinzessin den deutschen Wein im In- und Ausland vertreten. In wenigen Wochen endet ihre Amtszeit. Welcher Moment ist ihr besonders in Erinnerung geblieben? Und würde sie das Amt wieder ausüben?

Vor rund einem Jahr begann eine aufregende Zeit im Leben von Julia Lambrich: Die 27-Jährige aus Oberwesel wurde zur Deutschen Weinprinzessin gewählt. Zusammen mit Charlotte Weihl aus der Pfalz (Deutsche Weinkönigin) und Katharina Gräff von der Nahe (ebenfalls Deutsche Weinprinzessin) vertrat Lambrich ein Jahr lang den deutschen Wein in Europa und der ganzen Welt. Wie sie das Jahr erlebt hat und was nach dem Ende ihrer Amtszeit ansteht, verrät sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Es war eine tolle Zeit und ich bin super dankbar, dass ich das alles erleben durfte“, lässt Lambrich das vergangene Jahr Revue passieren. Die Wahl damals sei ein Schlüsselereignis gewesen, an das sie gerne zurückdenke. „Das war ein einmaliger Moment, der für immer bleibt.“

i Zusammen mit der Deutschen Weinprinzessin Katharina Gräff (links) und der Deutschen Weinkönigin Charlotte Weihl (Mitte) hat Julia Lambrich (rechts) ein Jahr lang den deutschen Wein im In- und Ausland vertreten. Carola Schmitt

Obwohl die 27-Jährige nicht damit gerechnet hatte, Teil des Gewinner-Trios zu sein, fand sie sich schnell in der Situation zurecht. Da sie zuvor schon ein Jahr lang das Amt der Mittelrheinweinkönigin innehatte, waren ihr die Aufgaben nicht völlig unbekannt. Als Deutsche Weinprinzessin seien aber vor allem die Reisen weiter gewesen.

Besonders positiv in Erinnerung geblieben ist Lambrich die Deutschlandtour, die sie zusammen mit den beiden anderen Weinhoheiten machte. „Wir haben alle 13 Weinanbaugebiete besucht. Das war schon ein tolles Erlebnis.“ Da sich die drei Hoheiten die Termine untereinander aufgeteilt haben, war Lambrich – abgesehen von der Deutschlandtour – aber meistens alleine unterwegs.

Trotz einiger Auslandsreisen sieht die 27-Jährige gerade die Termine in Deutschland als besonders wichtig an. „Es wird gar nicht so viel deutscher Wein getrunken, wie man vielleicht denkt. Da gibt es noch viel zu tun.“ Bei den zahlreichen Veranstaltungen, die Lambrich besucht hat, hat sie auch immer wieder verschiedene Politiker getroffen. Es sei eine Begegnung auf Augenhöhe gewesen. Man sei direkt als Fachfrau wahrgenommen worden und ins Gespräch gekommen. „Ich hatte das Gefühl, in diesem Amt tatsächlich etwas bewegen zu können.“

Manchmal gab es jedoch auch Veranstaltungen, wo die Repräsentation der deutschen Weinwirtschaft eher in den Hintergrund rückte. „Da ging es dann eher um Small Talk, das war manchmal etwas schade.“ Deswegen haben Lambrich und ihre Kolleginnen Rücksprache mit dem Deutschen Weininstitut gehalten und darum gebeten, dass künftige Hoheiten bei solchen Events etwas mehr eingebunden werden. „Die Leute sollen spielerisch über Wein informiert werden“, sagt die Weinprinzessin.

Das Amt würde die 27-Jährige jederzeit wieder ausüben, auch wenn es sehr zeitintensiv war. „In der Hauptsaison war ich 15 Tage im Monat unterwegs.“ Das mit einem normalen Job zu vereinbaren sei schwierig. Da Lambrich nebenbei aber bei ihren Eltern im Weinbetrieb arbeitet, konnte sie das Amt gut mit ihrem Privatleben in Einklang bringen.

Ihren letzten Termin hatte die Weinprinzessin vor ein paar Tagen. Nun stehen nur noch Abschlussgespräche sowie einige organisatorische Dinge an. Das letzte Mal offiziell im Amt ist sie bei der Wahl der 77. Deutschen Weinmajestät am Freitag, 26. September. Hier drückt sie ihrem eigenen Gebiet, vertreten durch den Mittelrheinweinkönig Felix Grün, natürlich die Daumen. Da sie auf der Deutschlandtour aber auch die anderen Kandidaten bereits kennengelernt hat, ist sie sich sicher: „Alle sind geeignet und könnten es werden.“

i Das Amt der Deutschen Weinprinzessin würde Julia Lambrich aus Oberwesel jederzeit wieder ausüben. Rainer Oppenheimer

Angst davor, dass ihr Leben nun zu ruhig wird, hat die 27-Jährige nicht. „Da die Weinernte jetzt beginnt, stehen nun erst mal drei bis vier sehr stressige Wochen an.“ Und wie soll es danach weiter gehen? Während ihrer Amtszeit hat Lambrich Einblicke in viele verschiedene Bereiche bekommen, die mit dem Thema Wein zu tun haben. Berufstechnisch könnte sie sich vorstellen, in der Weinwerbung oder in der Marketingabteilung eines großen Weinguts zu arbeiten. Aber auch Kommunikationsarbeit interessiert sie. „Ich bin da ganz offen. Aber da ich in meiner Amtszeit einige Kontakte geknüpft habe, wird sich sicher etwas Passendes ergeben.“