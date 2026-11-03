Verlobung am Mittelrhein
Ein Ja in St. Goar macht ihren Urlaub unvergesslich
Alex Jakob hat seiner Lisa im Frühjahr am Rheinufer in St. Goar einen Heiratsantrag gemacht – mit direktem Blick auf Burg Rheinf
Alex Jakob hat seiner Lisa im Frühjahr am Rheinufer in St. Goar einen Heiratsantrag gemacht – mit direktem Blick auf Burg Rheinfels.
Alexander Jakob

Für Lisa Bensch aus Ostfriesland hat St. Goar schon seit ihrer Kindheit eine besondere Bedeutung. Im April kehrte sie gemeinsam mit ihrem Freund Alex Jakob zurück – und erlebte dort eine unerwartete Überraschung.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Spaziergang am Rhein, der Blick hinauf zur Burg Rheinfels und ein Moment, mit dem Lisa Bensch nicht gerechnet hatte: In St. Goar wurde der gemeinsame Urlaub für sie und ihren Freund Alex Jakob zu einer Reise, die ihr Leben verändern sollte. Denn Alex hatte sich etwas Besonderes vorgenommen.
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