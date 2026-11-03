Für Lisa Bensch aus Ostfriesland hat St. Goar schon seit ihrer Kindheit eine besondere Bedeutung. Im April kehrte sie gemeinsam mit ihrem Freund Alex Jakob zurück – und erlebte dort eine unerwartete Überraschung.
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Ein Spaziergang am Rhein, der Blick hinauf zur Burg Rheinfels und ein Moment, mit dem Lisa Bensch nicht gerechnet hatte: In St. Goar wurde der gemeinsame Urlaub für sie und ihren Freund Alex Jakob zu einer Reise, die ihr Leben verändern sollte. Denn Alex hatte sich etwas Besonderes vorgenommen.