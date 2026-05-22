Rhein-Hunsrück – die Kolumne Ein Hoch auf den Mann hinter Holmes! Lara Kempf 22.05.2026, 07:30 Uhr

i Das Sherlock Holmes Museum in der Baker Street in London lässt die Besucher tief in die Welt des berühmten Detektivs und seines Schöpfers eintauchen. Lara Kempf

Er hat noch jeden Fall gelöst: Sherlock Holmes. Die Geschichten des weltberühmten Meisterdetektivs begeistern Menschen weltweit. Doch am heutigen Tag soll sich alles um seinen Schöpfer drehen.

Krimifans aufgepasst: Heute steht der wohl bekannteste Detektiv aller Zeiten im Mittelpunkt, genauer gesagt sein Erfinder: Denn der 22. Mai ist der Geburtstag von Arthur Conan Doyle.Im Jahr 1859 erblickte der Schotte das Licht der Welt. Da ahnte er sicher noch nicht, dass er einmal einen weltweit berühmten Detektiv erschaffen würde.







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