Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Ein Handy ganz allein auf Weltreise Annalena Bischoff 24.09.2026, 07:30 Uhr

i Per Flieger in den Urlaub: Normalerweise sollte die Reise mit Vorfreude verbunden sein. Boris Roessler/dpa

Eine Fernreise nach Thailand, ein Zwischenstopp in Abu Dhabi und eigentlich läuft alles nach Plan. So sollte ein Urlaub starten. Doch dann bleibt etwas im Flieger zurück, das niemand verlieren möchte, und unsere Kolumnistin muss aus der Ferne helfen.

Für alle, die keine schulpflichtigen Kinder haben, ist die Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien eigentlich perfekt für eine Fernreise. Die Temperaturen sind meist noch angenehm, die Ferienmassen sind vorbei und die Flughäfen etwas entspannter. So haben sich Anfang der Woche enge Personen aus meiner Familie auf den Weg nach Thailand gemacht.







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