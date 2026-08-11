Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Ein großer Tag für kleine Schulanfänger Annalena Bischoff 11.08.2026, 07:30 Uhr

i Symbolbild: An allen Grundschulen im Rhein-Hunsrück-Kreis starten die Jüngsten an diesem Dienstag ins Abenteuer Schule. Moritz Frankenberg. Moritz Frankenberg/dpa/dpa-tmn

Schultüten, neue Schulranzen und der Start in ein neues Kapitel: An diesem Dienstag werden im Rhein-Hunsrück-Kreis aus Kindergartenkindern Schulkinder. Unsere Kolumnistin blickt auf einen besonderen Tag für Kinder und ihre Familien.

Die Sommerferien sind zu Ende, die Schulen im Rhein-Hunsrück-Kreis öffnen nach wochenlanger Stille wieder ihre Türen. Für die Jüngsten wird es an diesem Dienstag noch ein bisschen aufregender als sonst. Ob Simmern, Boppard, Kastellaun, Kirchberg, oder Emmelshausen: Die ersten Schultüten stehen garantiert schon im Flur bereit, die Schulranzen sind gepackt.







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