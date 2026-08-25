Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Ein Freitag für Frühaufsteher
Der Mond ist während einer partiellen Mondfinsternis etwa zur Hälfte durch den Schatten der Erde verdeckt.
Der Mond ist während einer partiellen Mondfinsternis etwa zur Hälfte durch den Schatten der Erde verdeckt.
Soeren Stache. picture alliance/dpa

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – in diesem Fall sozusagen den Kernschatten der Erde. Der trifft zum Ende der Woche den Mond, und der Freitag wird zum Freutag.

Lesezeit 1 Minute
Freitag ist Freutag – sicher kennen Sie den Spruch. Warum ich damit schon an einem Dienstag komme? Weil der kommende Freitag schon sehr früh einen Grund zur Freude bietet. Und darauf muss man natürlich rechtzeitig hinweisen.Nach den Perseiden und einer Sonnenfinsternis wird uns nämlich am Freitagmorgen ein weiteres nicht alltägliches Himmelsspektakel geboten.
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