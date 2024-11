Guten Morgen Ein Dieb und Mörder 22.11.2024, 07:00 Uhr

i Andreas Nitsch MRV

In der Kolumne „Guten Morgen“ wünschen die Redakteure der Rhein-Hunsrück-Zeitung ihren Lesern einen ebensolchen und teilen dazu Gedanken oder Erlebnisse aus der Region, häufig mit einem Augenzwinkern, aber auch mal nachdenklich.

Das Fallbeil, durch das Schinderhannes am 21. November 1803 in Mainz zu Tode kam, kann ab sofort in Simmern im Hunsrückhaus bestaunt werden. Mein Kollege Werner Dupuis berichtet darüber. Damals – an einem tristen Herbsttag – wurde der berüchtigte Räuberhauptmann Schinderhannes, mit bürgerlichem Namen Hannes Bückler, als erster von 20 Männern auf der Guillotine in Mainz hingerichtet.

