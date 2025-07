Was hilft gegen Reiselust, wenn man ihr, warum auch immer, gerade nicht nachgehen kann? Manchmal ein Blick in den Reiseführer – aus eigener Erfahrung muss das Ziel dazu gar nicht weit weg sein, um das Fernweh zu stillen.

Als mich kürzlich für einen Moment das Fernweh packte, warf ich einen Blick in die Abteilung unseres Bücherregals mit den Büchern über die Regionen Europas, die wir in den vergangenen Jahren bereist haben. Das hilft meistens ganz gut.

Dabei fiel mir auf, dass sich zwischen den einzelnen Ländern und Städten, die jeweils ein- bis maximal zweimal vertreten sind, in den vergangenen Jahren gleich eine ganze Reihe zum Hunsrück und dem Mittelrhein angesammelt hat. Ehrlich gesagt: Früher wäre ich eher nicht auf die Idee gekommen, einen Reiseführer über den Hunsrück oder den Mittelrhein zu kaufen. Nun gehört es zum Beruf des Lokaljournalisten eben dazu, auch mal einen Reise- oder Wanderführer für das Verbreitungsgebiet zu rezensieren.

Also griff ich mir eines der Werke zum Wandern, machte es mir auf dem Sessel gemütlich und blätterte drauf los. Die schönen Eindrücke und Tourentipps zeigten ihre Wirkung gegen das Fernweh, obwohl sie so nahe liegen. Ich würde nicht sagen, dass ich mir der Schönheit unserer Region und der vielen wunderbaren kulturellen Angebote nicht bewusst wäre, ganz im Gegenteil. Besonders durch den Beruf habe ich noch viel über die Heimat dazugelernt und kann immer wieder etwas spannendes Neues entdecken. Genau dazu hat jetzt auch der Blick in das Buch motiviert und angeregt, das eine oder andere noch oder noch mal zu erkunden. Denn wenn man die Zeit und die Gelegenheit dazu hat, hilft das sogar noch besser, als nur die schönen Bilder auf sich wirken zu lassen. In diesem Sinne: Guten Morgen und viel Freude beim Entdecken der Region.