Wo aus Holz ein Zuhause wird Ein Blick hinter die Kulissen der DFH in Simmern Annalena Bischoff 17.07.2026, 13:00 Uhr

i Christian Schneider verantwortet das Ressort Technik bei der DFH Haus GmbH. Darunter fallen die Bereiche Montage, Produktion, Logistik, Kundendienst, Werkplanung, Betriebsplanung, Innovationsmanagement sowie Bauphysik und Statik. Annalena Bischoff

Wie entsteht eigentlich ein Fertighaus? Und was haben Fichten aus dem Schwarzwald damit zu tun? Das hat unsere Zeitung bei einem Rundgang durch die Produktionshallen der DFH im Hunsrück herausgefunden.

Der Duft von frischem Holz liegt in der Luft, Sägen surren, Kräne bewegen tonnenschwere Wände scheinbar mühelos durch die Halle. Was auf einer Baustelle oft Wochen dauert, beginnt in den Produktionshallen der Deutsche Fertighaus Holding (DFH) in Simmern mit präziser Handarbeit und modernen Maschinen.







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