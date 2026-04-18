Plant man derzeit ein Event oder eine Aktivität draußen, ist Hoffen und Bangen angesagt. Es schwingt immer die Frage mit: Wird das Wetter halten?
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Nebel, Sonne, Regen und wieder Sonne: Aktuell macht der Monat April seinem Namen alle Ehre. Dabei wäre gutes, beständiges Wetter in den nächsten Wochen doch wünschenswert, besonders wegen der zahlreichen bald anstehenden Veranstaltungen.Momentan muss man sich wirklich die Frage stellen: Kann man sich überhaupt noch auf den Wettergott verlassen?