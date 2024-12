Gottesdienst in Simmern Ein besonderer Start in den Advent Dieter Junker 08.12.2024, 15:00 Uhr

i Zum Start in den Advent gab es in der Stephanskirche in Simmern einen beeindruckenden Kantatengottesdienst mit der Stephanskantorei und vielen Musikerinnen und Musikern. Kathrin Middelhoff

Die Adventszeit bereitet Gläubige auf das Fest der Geburt Jesu Christi vor. In der Simmerner Stepahnskirche gab es dazu einen besonderen Kantatengottesdienst.

Ein besonderes Klangerlebnis gab es zum Start in den Advent in Simmern in der Stephanskirche. Geboten wurde die Kantate „Nun komm, der Heiden Heiland“ von Johann Sebastian Bach, die auf einem Luther-Choral basiert, in dem der Reformator den altkirchlichen lateinischen Hymnus des Ambrosius von Mailand ins Deutsche übersetzte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen