Lichtblick bei trübem Wetter Eiche in Woppenroth zählt stolze 325 Lenze 18.10.2025, 12:00 Uhr

i Auch der Herbst hat seine schönen Seiten, besonders dann, wenn die Morgensonne auf zarte Nebelfelder trifft. Charlotte Krämer-Schick

Lässt sich die Sonne einmal blicken, hat auch der aktuell eher trübe Herbst seinen Reiz. Und den hat der Baumveteran südöstlich von Woppenroth sowieso immer. Er soll um das Jahr 1700 gekeimt sein, feiert also in diesem Jahr seinen 325. Geburtstag.

Bei trübem Herbstwetter vergisst man nur allzu gern die schönen Seiten dieser Jahreszeit. Dabei sorgen aktuell bunte Wälder bereits für Farbe. Ab und an – wenn auch derzeit selten – lässt sich auch die Sonne blicken. Und wenn diese auf zarte Nebelfelder trifft, zeigt sich der Herbst von seiner schönsten und mystischen Seite.







