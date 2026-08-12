Seit 60 Jahren verheiratet Ehepaar Perscheid aus Urbar feiert Diamantene Hochzeit Werner Dupuis 12.08.2026, 18:00 Uhr

i Annelore und Karl Josef Perscheid sind seit 60 Jahren glücklich verheiratetet und meistern ihr Leben gemeinsam. Schon viel länger sind sie ein Paar. Dupuis Werner. Werner Dupuis

In einer Nachbarschaft groß geworden, bis heute miteinander verbunden: Seit 60 Jahren gehen Annelore und Karl Josef Perscheid aus Urbar gemeinsam durchs Leben. Zur Diamantenen Hochzeit blicken sie auf sechs Jahrzehnte voller Erinnerungen zurück.

Das Fest der Diamantenen Hochzeit feierten die Eheleute Annelore und Karl Josef Perscheid in Urbar. Die beiden sind in St. Goar geboren, haben dort in direkter Nachbarschaft ihre Jugend verbracht und kennen sich seit ihren Kindertagen. Vor 60 Jahren sind sie aus dem engen Tal auf die sonnendurchflutenden Rheinhöhen nach Urbar gezogen.







Artikel teilen

Artikel teilen