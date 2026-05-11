Goldene Hochzeit in Kastellaun Eheleute Heß teilen seit 50 Jahren Liebe zum Käfer Werner Dupuis 11.05.2026, 10:00 Uhr

i Mit ihrem VW-Käfer werden Gisela und Roland Heß anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit einen Ausflug machen. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Im Gasthaus Ebenau in Hasselbach hat es gefunkt. Dort lernten sich Gisela und Roland vor mehr 53 Jahren kennen und ließen einander nie mehr los. Jetzt feiern sie Ihre Goldene Hochzeit.

Ihre goldene Hochzeit feiern Gisela und Roland Heß aus Kastellaun. Die standesamtliche Trauung fand heute vor 50 Jahren im Rathaus in Kastellaun statt. Die kirchliche Trauung folgte am 14. Mai in der katholischen Pfarrkirche in Kastellaun. Kennen und lieben gelernt hat sich das Paar im Februar 1973 in Hasselbach im Gasthaus Ebenau.







Artikel teilen

Artikel teilen