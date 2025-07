Sprach meine Kollegin an dieser Stelle gestern noch von dem süßen kleinen Spatzennachwuchs in ihrem Garten, so will auch ich heute beim Thema Natur bleiben. Auch mein Thema ist e(r)f(r)eulich – wenn auch nicht auf den ersten Blick.

Da ich leider nicht wirklich einen grünen Daumen habe, habe ich auf meinem Balkon auf Pflanzen zurückgegriffen, die eher robust sind. Ich wollte gerne etwas Farbenfrohes haben, das aber auch nicht zu viel Pflege braucht. Dazu kommt, dass ich auf meinem Balkon nicht allzu viel Platz habe. Deswegen sollte die Pflanze klein und kompakt sein. Ich entschied mich für Veilchen, die dort auch eine ganze Zeit lang schön blühten. Sie hielten lange durch, doch nach einigen Monaten fanden sie leider ihr Ende.

Etwas Neues musste her. Ich entschied mich schließlich für Efeu. Der blüht zwar nicht, soll aber robust, pflegeleicht und winterhart sein – also genau das, was ich suchte. Ich pflanzte ihn ein, und er gedieh gut. Doch vor einigen Wochen färbten sich seine Blätter plötzlich braun. Ich hatte wohl doch einmal zu oft vergessen, ihn zu wässern.

Ich sah die Pflanze schon zugrundegehen, da entschied ich mich in einer letzten Rettungsaktion dafür, die braunen Blätter einfach komplett abzuschneiden, in der Hoffnung, dass sie sich wieder erholen würde. Zurück blieben kahle Äste ohne jegliches Grün dran. Damit hatte ich die nächste Pflanze also auch ihres Lebens beraubt.

Doch dann, nach ein paar Wochen – ich rechnete schon nicht mehr damit – blitzten an den Enden der dünnen Äste kleine grüne Spitzen auf. Der Efeu hatte sich tatsächlich erholt und kam in voller Pracht zurück. Ich hatte also endlich eine Pflanze gefunden, die so robust ist, dass sie mir meinen ausbaufähigen grünen Daumen nicht übel nimmt.