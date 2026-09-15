Oberweseler Weinmarkt Edle Tropfen bringen Amtsträger im Ratskeller zusammen Thomas Torkler 15.09.2026, 15:30 Uhr

i Peter Unkel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, saß als Gastgeber mit Landrat Volker Boch (von links), Loreley Selina Ostmann und der Weseler Weinhex Luisa Hüttner am Tisch. Thomas Torkler

Bei der festlichen Weinprobe im Oberweseler Ratskeller im Rahmen des dortigen Weinfestes kamen Amtsträger und Gäste zusammen, um gemeinsam die edlen Tropfen der Anbauregion zu feiern.

Es geht nicht nur darum, Wein zu trinken, sondern darum, ihn zu erleben. Das gab Peter Unkel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, bei der festlichen Weinprobe im Oberweseler Ratskeller den Gästen zu Anfang mit auf den Weg. Das Duo Lukas Stollhof (Piano) und Clemens Reez (Trompete) intonierte zu Beginn kein Weinlied, sondern erinnerte musikalisch daran, dass beim „Wein erleben“ immer auch genügend andere Flüssigkeit ...







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