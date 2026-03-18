Jubelpaar aus Woppenroth Edith und Hans Dieter Neef feiern Eiserne Hochzeit Werner Dupuis 18.03.2026, 10:00 Uhr

i Vor 65 Jahren schworen sich Edith und Hans Dieter Neef die ewige Treue. Heute feiern sie ihre Eiserne Hochzeit. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Edith und Hans Dieter Neef feiern am Mittwoch, 18. März, Eiserne Hochzeit. Vom Fußball über Chorgesang bis zu Laienrollen in der „Heimat“, den Filmen von Edgar Reitz – der gemeinsame Heimatort Woppenroth ist der Lebensmittelpunkt des Jubelpaares.

Ihre Eiserne Hochzeit feiern die Eheleute Edith und Hans Dieter Neef aus Woppenroth. Am 18. März 1961 schworen sie sich die ewige Treue. Die kirchliche Trauung fand in Woppenroth statt. Das zuständige Standesamt war damals in Rhaunen. Edith und Hans Dieter Neef stammen aus Woppenroth, wurden mitten im Dorf in direkter Nachbarschaft voneinander geboren, kennen sich von Kindesbeinen an, gingen miteinander in die Schule, verbrachten ihre Jugend ...







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