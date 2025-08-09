Edgar Reitz hat einen Film über den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz gedreht. Das hat viel mehr mit dem Hunsrück und der französischen Besatzungszone zu tun, als man auf den ersten Blick vermuten möchten.

Es ist 20.38 Uhr am Freitagabend, als auf dem Simmerner Fruchtmarkt Applaus aufbrandet. Er gilt dieses Mal nicht dem Ensemble Interchange, das gerade auf der Bühne der Heimat Europa Filmfestspiele mit Musik aus der Barockzeit auf die bevorstehende Vorführung des Films „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“ einstimmt. Der Applaus gilt dem Mann, der als Regisseur für den Film verantwortlich zeichnet. Es ist 20.38 Uhr, als Edgar Reitz in seiner alten Heimat Simmern eintrifft.

Die Heimat Europa Filmfestspiele, veranstaltet von der Stadt Simmern und dem Pro-Winzkino als Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz, gehen in ihre siebte Auflage. Reitz ist ihr Schirmherr, der Eröffnungsabend steht ganz in seinem Zeichen. Reitz selbst ist froh, in Simmern dabei zu sein. Eigens aus München angereist, spielt der 92-Jährige auf seine achtstündige Autofahrt von Bayern in den Hunsrück an: „Im Märchen liegt das Glück hinter den sieben Bergen, heute liegt das Glück hinter den sieben Staus“, sagt er. „Es ist das wirkliche Glück, heute hier zu sein.“

Mein Leben hat hier angefangen. Alles, was ich denke und fühle, hat hier seinen Anfang genommen.

Edgar Reitz

Reitz, der aus Morbach stammt und der in Simmern sein Abitur machte, hat dem Hunsrück mit seinen Filmen ein Denkmal gesetzt. Der Stadt Simmern ist er einer von zwei Ehrenbürgern. Den Hunsrück begreift er auch heute noch als seine Heimat. „Mein Leben hat hier angefangen“, erzählt Reitz. „Alles, was ich denke und fühle, hat hier seinen Anfang genommen.“

So reichen auch die Wurzeln für seinen neuen Film bis in diese Zeit zurück, wie Reitz während einer kleinen Talkrunde auf der Festspielbühne erzählt. Als er sein Abitur macht, sei Simmern noch Teil der französischen Besatzungszone gewesen, es sei nach dem französischen Schulsystem unterrichtet worden. „Zu meinem Schrecken war Religion ein Hauptfach“, berichtet Reitz.

Es kommt, wie es kommen muss: Der junge Edgar Reitz wird in die Religionsprüfung gebeten. „Zu meinem Glück hatte ich eine Woche zuvor die Theodizee von Leibniz gelesen, in der er den wissenschaftlichen Gottesbeweis antritt. Das habe ich referiert und bekam glatt einen Einser!“ Schon damals habe er sich gedacht, dass er sich dafür einmal bei Leibniz revanchieren wolle, erzählt Reitz. Es ist eine schöne Anekdote zu seinem neuen Film, und es ist nicht die einzige, die das Publikum an diesem Abend zum Schmunzeln bringt.

Nun also ist die Zeit gekommen, dass Reitz sich revanchiert. Der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, ein großer Vordenker der Aufklärung, steht im Mittelpunkt seines neuen Films. Leibniz, so viel zur Handlung, soll porträtiert werden – eine Aufgabe, die der jungen Künstlerin Aaltje van de Meer zufällt. Während der Sitzungen für das Porträt liefern sich die beiden eine leidenschaftliche Debatte.

Mit dem Film schließt sich für Reitz gewissermaßen ein Kreis. Das ist ein Bild, das am Eröffnungsabend der Filmfestspiele noch in anderen Zusammenhängen bemüht wird. So schließt sich ein weiterer Kreis, wenn man auf die Mitwirkenden des Films blickt. In einer Nebenrolle ist dort Matija Chlupacek zu sehen. Der junge Flötist ist ein Schüler der Flötenvirtuosin Dorothee Oberlinger, die in Simmern aufwuchs und seit 2016 ebenfalls Ehrenbürgerin der Stadt ist. Chlupacek wiederum gehört dem Ensemble Interchange an, das für die musikalische Begleitung des Abends sorgte und auch einen kurzen Auszug aus der Filmmusik zu „Leibniz“ zum Besten gab.

Nach der Eröffnung am Freitagabend stehen der Stadt Simmern und allen Filmfreunden nun zwei spannende Wochen mit zahlreichen Filmvorführungen und einem umfangreichen Begleitprogramm bevor. Das Festival steht – wie auch der Kultursommer Rheinland-Pfalz – unter dem Motto „Forever Young?“. „Wir wollten das Programm möglichst vielseitig gestalten“, sagt Janis Kuhnert, der im zweiten Jahr als Kurator der Filmfestspiele aktiv ist. Es gehe um verschiedene Blickwinkel auf das Thema „Forever Young?“. „Alle Filme sind wahnsinnig interessant“, warb Kuhnert für einen Besuch der Festspiele.

Wir sind stolz, das jetzt zum siebten Mal gemacht zu haben. Und wir hoffen, es gibt auch ein achtes, neuntes, zehntes, x-tes Mal.

Andreas Nikolay

Deren Stellenwert für Simmern kann man nach den Worten von Stadtbürgermeister Andreas Nikolay kaum hoch genug einschätzen. „Die Festspiele haben eine unglaublich große Bedeutung“, betonte Nikolay. Es sei ungewöhnlich für eine kleine Stadt wie Simmern, so ein Programm auf die Beine zu stellen. „Wir sind stolz, das jetzt zum siebten Mal gemacht zu haben. Und wir hoffen, es gibt auch ein achtes, neuntes, zehntes, x-tes Mal.“

Die Stadt Simmern sei mit 60.000 Euro noch vor dem Land Rheinland-Pfalz (44.000 Euro) der größte finanzielle Unterstützer der Filmfestspiele, sagte Nikolay. Darüber hinaus werde das Festival von einer großen Anzahl regionaler Sponsoren sowie von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern unterstützt. Darauf wies auch Wolfgang Stemann vom Pro-Winzkino hin: „Es ist ein wunderbares Gefühl, in so einem Netzwerk Kultur zu machen.“

Mehr über das Festival gibt es online unter www.heimat-europa.com