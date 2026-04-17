Kampagne startet Echte Mittelrheiner sollen Lust auf Buga machen Marta Fröhlich 17.04.2026, 14:00 Uhr

i Rita Lanius-Heck und Gilbert Laquai stecken mit ihrer Vorfreude auf die Buga 2029 schnell an. Marta Fröhlich

In drei Jahren soll sie starten, die Bundesgartenschau im Mittelrheintal. Doch euphorisch sind die Menschen im Tal bisher noch nicht. Das soll jetzt eine neue Kampagne der Buga 2029 GmbH ändern – Sie rückt Menschen aus der Region in den Mittelpunkt.

„Irgendwie ist jeder im Tal ein bisschen Buga“, sagt Wiebke Neumann, Pressesprecherin der Buga 2029 GmbH, in St. Goar, wo sie die neue Kampagne „Das Rheintal bewegt sich“ vorstellt. Doch so richtig hat sich das noch nicht rumgesprochen. Denn die Buga hat ein Imageproblem.







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