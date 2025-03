Die Laientheatergruppe „Dumnissus“ Kirchberg unter der Regie von Katharina Monteith, präsentierte auch in diesem Jahr ein erfrischendes Theaterstück, das den zahlreichen Theaterfreunden ebenso wie den Darstellern sichtlich Freude bereitete. Zudem hatte es in Zeiten von Online-Shopping durchaus einen aktuellen Hintergrund. Auf dem Programm stand an drei Spieltagen die Komödie in drei Akten von Winnie Abel, „Kaufhaus in Trouble“.

Wenn „Dumnissus“ Theater spielt, ist die Stadthalle immer sehr gut besucht. Am Sonntag war die Halle sogar restlos ausverkauft. Bei der Anmoderation stellte Katharina Monteith, die auch die Kaufhausstimme verkörperte, den aktuellen Bezug zum Kaufhaussterben der heutigen Tage her. Im Kaufhaus Dickeschanz (KauDi) herrscht gähnende Leere, die Insolvenz steht als drohendes Szenario über allem. Dabei sind die Mitarbeiter durchaus bemüht, ihre Kunden bei Laune zu halten. Doch viele shoppen online – und kommen sie doch mal ins Kaufhaus, werden die meisten Geschäfte auf der Kundentoilette gemacht.

Klimaretterin klebt sich in Kaufhaus fest

Die Putzkraft, die man sich für diesen Bereich leistet, schläft vor lauter Langeweile sogar ein. Obwohl sie oft, wenn sie dann mal wach ist, zu Hochform aufläuft und mit ihrer rotzigen Art das Publikum im Sturm erobert. Die beiden Verkäuferinnen Suse und Gina sind entsetzt, als sie merken, dass man sie wegrationalisieren will. Abteilungsleiter Bert Köhler ist den beiden keine große Hilfe. Bei dem ganzen Trubel gelingt es dem Stammkunden Franz Wittgen, immer wieder etwas mitgehen zu lassen, ohne dafür zu bezahlen. Schnäppchenjägerin Ramona hat gerade noch gefehlt: Sie lässt sich beraten, ihr Ehemann, der außer Fußball nichts im Kopf hat, ist ihr keine große Hilfe. Verärgert kauft sie nicht ein Teil. Zu allem Übel hat sich Klimaretterin Emma in den Kopf gesetzt, im Kaufhaus die Welt zu retten, und klebt sich fest.

Im intimsten Moment entdeckt

Als die Kaufhauserbin Marlen von Dickeschanz, natürlich sehr elegant gekleidet, auf einen Besuch vorbeikommt, fällt Suse und Gina nichts Besseres ein, als die Klimaretterin kurzerhand zu knebeln und sie mit einem Tuch über dem Kopf unschädlich zu machen. Als Mark, der Berufssoldat ist und nach drei Monaten Abwesenheit nach Hause kommt, um Gina in seine Arme zu schließen, kann das bei dem Notstand natürlich nicht verschoben werden. Um weniger aufzufallen, verstecken sich die beiden in einer Umkleidekabine. Sie wähnen sich in Sicherheit, dabei trügt der Schein. Natürlich fallen sie, und das auch noch im intimsten Moment, auf. Da nützt auch die Hilfe von Samira nichts mehr, die für den gigantischen Umsatz sorgen soll, und dann muss Putzkraft Ute auch noch selbst aufs Klo. Natürlich nicht, ohne eine Vertretung zu rekrutieren. Aus dem Publikum holt sie sich Verbandsbürgermeister Peter Müller, am nächsten Tag Altbürgermeister Udo Kunz und am dritten Tag der Aufführung Stadtbürgermeister Werner Wöllstein, die alle gute Miene zum humorvollen Spiel machen und gerne mitspielen.

Was für ein Glück: Marlen von Dickeschanz ist nicht so eine knallharte Saniererin wie Clara Maschmaurer, sie lässt sich von den guten Ideen der Mitarbeiter überzeugen und alles wird gut. Das Publikum ist begeistert und spart nicht mit Applaus für die guten Leistungen.

Die Darsteller: Verkäuferin Suse Nolde (Helma Hammen) und Gina Kaiser (Anne Hoffmann); Abteilungsleiter Köhler (Markus Klingels); Unternehmensberaterin Clara Maschmaurer (Nadine Seidensticker-Heid); Marlen von Dickeschanz (Christiane Lay); Putzkraft Ute (Birgit Casper); Soldat Mark (Marvin Schröder); Stammkunde Franz (Andreas Schulte-Hubbert); Samira (Jasmin Braun); Schnäppchenjägerin Ramona (Gerlinde Klockner); Fußballfan (Hans Schmidt); Klimaretterin (Julia Krautkrämer); Lokalprominenz (Werner Lay);

Hinter der Bühne: Souffleuse: Heike Härter/Heidi Bohn; Inspizientin: Anne Vogt; Technik: Elmar Härter; Haare/Make up (Laureen Borsch/Angelika Schwaab; Kostüme/Requisiten: Gemeinschaftsarbeit; Presse/Werbung: Katharina Monteith; Videozusammenstellung: Andreas Schulte-Hubbert