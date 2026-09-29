Kuriose Taxifahrt zum Hahn
Drogenprozess gegen Hunsrücker: Das sagen Zeugen
Ein 73-jähriger Mann aus der VG Simmern-Rheinböllen muss sich wegen des Drogenbesitzes vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantw
Ein 73-jähriger Mann aus der VG Simmern-Rheinböllen muss sich wegen des Drogenbesitzes vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten.
Christine Jäckel

Seit er 15 Jahren alt ist, konsumiert ein Rentner aus der VG Simmern-Rheinböllen bereits Drogen. Nachdem die Polizei ihn im Frühjahr mit einem Koffer voller Rauschgift erwischte, steht der 73-Jährige nun vor Gericht. So lief Prozesstag Nummer zwei.

Lesezeit 2 Minuten
Einen überaus nervösen Fahrgast holte ein Taxifahrer am 15. März dieses Jahres in seinem Haus in der VG Simmern-Rheinböllen ab. Dieser Fahrgast, ein 73 Jahre alter Heilpraktiker, muss sich seit dem 14. September wegen des Besitzes von Drogen vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten.
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