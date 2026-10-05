Prozess in Bad Kreuznach Drogen, Gold und eine Flucht zum Flughafen Hahn Christine Jäckel 05.10.2026, 18:00 Uhr

i Vom Manager zum Heilpraktiker: Seit mehr als 50 Jahren ist ein 73-Jähriger aus der VG Simmern-Rheinböllen drogenabhängig. Vor Gericht musste er sich wegen großer Mengen Rauschgift verantworten, die er zu Hause lagerte. Markus Kilian

Ein 73-jähriger Heilpraktiker aus der VG Simmern-Rheinböllen ist wegen Drogenbesitzes zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte große Mengen harter Drogen gehortet – auch aus Angst vor einem dritten Weltkrieg.

Er hat als Heilpraktiker selbst Menschen behandelt, war dabei aber hochgradig drogenabhängig: Ein 73-Jähriger aus der VG Simmern-Rheinböllen wurde vom Landgericht Bad Kreuznach wegen Drogenbesitzes zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt.







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