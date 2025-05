Drittklässler meistern Waldjugendspiele in Boppard

Ökologie, Wildtiere und Nachhaltigkeit: Auch in diesem Jahr fanden in Boppard wieder die Waldjugendspiele statt. Mehr als 300 Drittklässler nahmen teil. Dabei lernten sie einige spannende Sachen über den Wald und seine Funktionen.

Wie sieht die Fährte eines Fuchses aus? Und welche Rolle übernehmen Bäume im Ökosystem Wald eigentlich? Antworten auf diese und noch weitere Fragen gab es bei den diesjährigen Waldjugendspielen in Boppard-Buchenau. 15 dritte Klassenstufen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis – insgesamt mehr als 300 Schüler – nahmen daran teil und vertieften ihr Wissen in den Bereichen Natur und Wald. Am Ende gab es drei Siegerklassen. Doch auch die restlichen Teilnehmer gingen nicht leer aus.

i An dieser Station mussten die Drittklässler mit einem Schwamm so viel Wasser so schnell wie möglich transportieren. Zusätzlich mussten sie auch noch einen Parcours durchlaufen. Lara Kempf

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Forstamt Boppard, zusammen mit der Stadt Boppard und dem Landesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Auf einem rund drei Kilometer langen Wald-Parcours gab es elf Aufgabenstationen. Dort mussten die Schüler und Schülerinnen Aufgaben zu den Themenbereichen Waldbäume, Nachhaltigkeit und Waldfunktionen und Ökologie/Wildtiere bewältigen. Die Themen-Stationen wiederum bestanden jeweils aus einer Station zur Wissensvermittlung und zwei weiteren Stationen, die zur Vertiefung und Festigung des Wissens genutzt werden sollten. Dazu gehörte zum Beispiel das Bestimmen von Baumarten und Tierfährten, ein Wald- und Klima-Quiz sowie Durchforstungs- und Nachhaltigkeitsspiele.

i Jörg Haseneier, der Bopparder Stadtbürgermeister, überreicht den Klassensprechern der Klassen eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme an den Waldjugendspielen in Boppard. Lara Kempf

Zwei Motivationsstationen forderten die Schüler zudem sportlich. Dabei mussten sie beispielsweise in einer bestimmten Zeit mit einem Schwamm so viel Wasser wie möglich transportieren. An jeder Station konnten sie Punkte für die Endwertung sammeln. Auf dem Parcours begleitete jede Klasse ein Förster als Pate und beantwortete mögliche Fragen der Schüler.

Besonders bei den Stationen, an denen die Drittklässler selbst tätig werden und als Klasse zusammenarbeiten mussten, waren sie mit Eifer bei der Sache. Beim Transportieren des Wassers auf Zeit spornten sie sich beispielsweise mit Motivationsrufen gegenseitig an, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erreichen. Auch die Stationen, an denen sie Fragen zu Tieren, Wald und seinen Funktionen beantworten mussten, konnten sie nur als Team meistern. Sie berieten sich untereinander und gaben erst dann den Waldexperten ihre Antwort.

Am Ende des Tages zeigten sich die Schüler begeistert. „Der Tag hat total viel Spaß gemacht“, sagte einer der Schüler. „Es war eine tolle Abwechslung zur Schule, und ich habe echt viel gelernt“, stimmte ihm ein anderer Drittklässler zu.

i Die Klasse 3a der Grundschule Buchholz sichert sich bei den Waldjugendspielen in Boppard in diesem Jahr den ersten Platz. Auch Stadtbürgermeister Jörg Haseneier (rechts) gratuliert zum Sieg. Lara Kempf

Den Sieg bei den diesjährigen Waldjugendspielen in Boppard sicherte sich letztendlich die Klasse 3a der Grundschule Buchholz. Sie erhielten ein Preisgeld in Höhe von 150 Euro für die Klassenkasse. Zudem gab es vom Tierpark Rheinböllen, dem Sponsor der Spiele, für jedes Kind der Klasse eine Jahresfreikarte für den Tierpark. Den zweiten Platz und ein Gewinnergeld in Höhe von 100 Euro gab es für die dritte Klasse der Grundschule Gondershausen. Auf dem dritten Platz landete die Klasse 3a der Elfenley-Grundschule Oberwesel. Sie gewann 50 Euro. Am Ende bekamen alle teilnehmenden Klassen noch eine Urkunde überreicht und alle Schüler eine Tageskarte für den Tierpark Rheinböllen.

Die Waldjugendspiele in Rheinland-Pfalz

Seit 1982 gibt es die Waldjugendspiele in Rheinland-Pfalz. Ihr Ziel ist es, bei den Schülerinnen und Schülern ein Verständnis für den Wald als Teil der natürlichen Umwelt zu wecken und ein positives Umweltbewusstsein aufzubauen. Das Wissen um Wald und Natur soll erweitert, vertieft und in spielerischer Form überprüft werden. Sie werden veranstaltet vom Landesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, den Landesforsten Rheinland-Pfalz, dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität und dem Ministerium für Bildung.