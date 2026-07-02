Der Einbruch scheiterte – die Folgen sind dennoch enorm: Weil Unbekannte das Dach des Globus-Markts in Simmern beschädigten, konnte Regen in das Gebäude eindringen. Polizei und Feuerwehr äußern sich zu den Hintergründen.
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Im Zeitraum zwischen dem 13. Juni und dem 28. Juni versuchten bislang unbekannte Täter über das Dach des Globus-Marktes in Simmern in das Innere des Marktgebäudes einzudringen. Nach Polizeiangaben öffneten sie dazu an zwei Stellen die Dachkonstruktion des Marktes und verursachten dabei Sachschäden an der Dacheindeckung.