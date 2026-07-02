Einbruchsversuch über das Dach
Dreiste Diebe setzen Globus in Simmern unter Wasser
Der in der Nacht zum Montag eintretende Regen offenbarte zwei Einbruchsstellen am Dach des Globusmarktes in Simmern.
Der in der Nacht zum Montag eintretende Regen offenbarte zwei Einbruchsstellen am Dach des Globusmarktes in Simmern.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Der Einbruch scheiterte – die Folgen sind dennoch enorm: Weil Unbekannte das Dach des Globus-Markts in Simmern beschädigten, konnte Regen in das Gebäude eindringen. Polizei und Feuerwehr äußern sich zu den Hintergründen.

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Im Zeitraum zwischen dem 13. Juni und dem 28. Juni versuchten bislang unbekannte Täter über das Dach des Globus-Marktes in Simmern in das Innere des Marktgebäudes einzudringen. Nach Polizeiangaben öffneten sie dazu an zwei Stellen die Dachkonstruktion des Marktes und verursachten dabei Sachschäden an der Dacheindeckung.

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