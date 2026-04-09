Polizeieinsatz in Boppard Drei Täter zerren 32-Jährige mit Gewalt in ihr Auto Hilko Röttgers 09.04.2026, 13:44 Uhr

i In der Straße „Am Heidepark“ in Boppard-Buchholz haben drei Männer eine junge Frau gegen deren Willen in ihr Auto gezerrt. Annalena Bischoff

Drei Männer zerren eine Frau gegen ihren Willen in ihr Auto und fahren davon. Zeugen alarmieren die Polizei. Das hat sich am Mittwoch in Boppard-Buchholz zugetragen. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

Szenen wie in einem Actionfilm haben sich am späten Mittwochnachmittag in Boppard-Buchholz abgespielt. Gegen 17 Uhr zerren drei Männer in der Straße „Am Heidepark“ eine junge Frau gegen deren Willen in ihr Auto. Die Täter setzen dabei auch körperliche Gewalt ein, wie die Polizei in einer Pressemeldung schildert.







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