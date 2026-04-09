Drei Männer zerren eine Frau gegen ihren Willen in ihr Auto und fahren davon. Zeugen alarmieren die Polizei. Das hat sich am Mittwoch in Boppard-Buchholz zugetragen. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.
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Szenen wie in einem Actionfilm haben sich am späten Mittwochnachmittag in Boppard-Buchholz abgespielt. Gegen 17 Uhr zerren drei Männer in der Straße „Am Heidepark“ eine junge Frau gegen deren Willen in ihr Auto. Die Täter setzen dabei auch körperliche Gewalt ein, wie die Polizei in einer Pressemeldung schildert.