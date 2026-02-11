Naturarbeiten im Februar Drei Sperrungen auf viel befahrenen Straßen im Rhein-Hunsrück-Kreis Annalena Bischoff 11.02.2026, 15:00 Uhr

i Symbolbild: Wegen der Vegetationszeiten müssen Arbeiten in der Natur bis Ende Februar abgeschlossen sein. Carsten Liebfried

Im Februar kommt es auf drei stark frequentierten Straßen im Rhein-Hunsrück-Kreis zu Teil- und Vollsperrungen. Der Grund: dringende Pflege- und Fällarbeiten, die aus naturschutzrechtlichen Gründen bis Ende Februar abgeschlossen sein müssen. Welche Strecken betroffen sind und was Autofahrer jetzt beachten sollten:

Mehrere Straßen im Rhein-Hunsrück-Kreis sind derzeit nur eingeschränkt oder gar nicht befahrbar. Grund dafür sind Rodungs- und Pflegearbeiten, die aus naturschutzrechtlichen Gründen bis spätestens Ende Februar abgeschlossen sein müssen. Wir haben einen Überblick über die aktuellen Maßnahmen.







