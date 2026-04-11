Der Kampf des Löwenmädchens Drei Monate nach dem letzten guten Tag muss Resi gehen Mirko Bernd 11.04.2026, 06:30 Uhr

i Während ihrer Erkrankung wurde Resi zum Löwenmädchen, das tapfer um sein Leben kämpft. Lisa Wiechert

Als Resi krank wird, bricht die Welt noch nicht zusammen für ihre Familie. Fast drei Monate später tut sie das, denn Resi verliert den Kampf gegen eine sehr seltene Krankheit. Resis Eltern wollen die Geschichte ihrer tapferen Tochter erzählen.

Wenn Lisa Wiechert an ihrem Küchenfenster steht und die Sonnenstrahlen im richtigen Winkel auf Resis Wunschbaum fallen, blitzt es kurz auf. „Jemand hat einen Sonnenfänger an den Baum gemacht, es sieht schön aus, wenn es kurz blitzt“, sagt Resis Mama. Der Wunschbaum steht auf dem Haubayer Spielplatz gegenüber.







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