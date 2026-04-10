Windkraft Rhein-Hunsrück-Kreis Drei Fakten: So prägt die Windkraft den Kreis Annalena Bischoff 10.04.2026, 16:00 Uhr

i Der Rhein-Hunsrück-Kreis gilt als Vorreiter der Windkraft in der gesamten Bundesrepublik. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Der Rhein-Hunsrück-Kreis gehört zu den führenden Windkraftregionen in Rheinland-Pfalz. Zahlen der Kreisverwaltung zeigen, welche Rolle die Anlagen inzwischen spielen. Wir haben drei Fakten über die Windenergie im Kreis.

Der Rhein-Hunsrück-Kreis gilt seit Jahren als Vorreiter der Energiewende. Laut dem Energiesteckbrief erzeugte der Kreis im Jahr 2023 390 Prozent des Gesamtstrombedarfs aus erneuerbaren Energien. Dazu gehört auch die Windkraft. Hier sind drei Fakten über die Windenergie im Kreis: 1.







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