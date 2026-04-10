Der Rhein-Hunsrück-Kreis gehört zu den führenden Windkraftregionen in Rheinland-Pfalz. Zahlen der Kreisverwaltung zeigen, welche Rolle die Anlagen inzwischen spielen. Wir haben drei Fakten über die Windenergie im Kreis.
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Der Rhein-Hunsrück-Kreis gilt seit Jahren als Vorreiter der Energiewende. Laut dem Energiesteckbrief erzeugte der Kreis im Jahr 2023 390 Prozent des Gesamtstrombedarfs aus erneuerbaren Energien. Dazu gehört auch die Windkraft. Hier sind drei Fakten über die Windenergie im Kreis:1.