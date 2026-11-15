Auf einen Dreiklang aus Filmkunst, Kultur und Kulinarik können sich die Besucher der KinoMuseumsNacht in Simmern freuen. Gezeigt wird der Stummfilmklassiker „Das Cabinett des Dr. Caligari“ mit Livebegleitung durch den Pianisten Wolf Dobberthin.
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Nur noch bis Jahresende bietet sich für Besucher des Simmerner Schlosses die Möglichkeit, die Sonderausstellung „Die 1920er-Jahre im Hunsrück – Zwischen kulturellem Aufbruch und Weltwirtschaftskrise“ zu besuchen. Einen besonderen Anreiz hierzu bietet am Samstag, 21.