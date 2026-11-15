Stummfilmklassiker in Simmern
Dr. Caligari lehrt Besuchern der Kinonacht das Gruseln
Von links: Museumsleiterin Kristina Müller-Bongard freut sich mit Wolfgang Stemann vom Pro-Winzkino und ihrem Amtsvorgänger Frit
Von links: Museumsleiterin Kristina Müller-Bongard freut sich mit Wolfgang Stemann vom Pro-Winzkino und ihrem Amtsvorgänger Fritz Schellack auf die anstehende KinoMuseumsNacht. Gezeigt wird der Klassiker „Das Cabinett des Dr. Caligari“.
Martin Boldt

Auf einen Dreiklang aus Filmkunst, Kultur und Kulinarik können sich die Besucher der KinoMuseumsNacht in Simmern freuen. Gezeigt wird der Stummfilmklassiker „Das Cabinett des Dr. Caligari“ mit Livebegleitung durch den Pianisten Wolf Dobberthin.

Lesezeit 3 Minuten
Nur noch bis Jahresende bietet sich für Besucher des Simmerner Schlosses die Möglichkeit, die Sonderausstellung „Die 1920er-Jahre im Hunsrück – Zwischen kulturellem Aufbruch und Weltwirtschaftskrise“ zu besuchen. Einen besonderen Anreiz hierzu bietet am Samstag, 21.
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