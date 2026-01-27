Direktkandidat Wahlkreis 16 Dominik Loch (Grüne) will Bürger mehr einbinden Lara Kempf 27.01.2026, 19:00 Uhr

i Dominik Loch (Bündnis 90/Die Grünen) aus Boppard will bei der anstehenden Landtagswahl am 22. März im Wahlkreis Rhein-Hunsrück das Direktmandat holen. Lara Kempf

Der 39-jährige Dominik Loch (Bündnis 90/Die Grünen) kandidiert in diesem Jahr zum ersten Mal für den rheinland-pfälzischen Landtag. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät er, für welche Themen er sich einsetzen will.

Dominik Loch will sich einbringen – und das nicht nur in kommunalpolitischen Strukturen, sondern auch in die Landespolitik. Er will, dass die Bürger sich gehört fühlen und mehr beteiligt werden an politischen Entscheidungen des Landes. Deswegen kandidiert der 39-Jährige bei der Landtagswahl in diesem Jahr zum ersten Mal al s Direktkandidat des Bündnisses 90/Die Grünen für den Wahlkreis Rhein-Hunsrück.







