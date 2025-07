Dörth kann in diesem Jahr auf 650 Jahre zurückblicken. Bereits seit einem Jahr laufen in dem Ort die Vorbereitungen für das Festwochenende im August. Doch was macht die 550-Seelen-Gemeinde aus? Und was erwartet die Besucher bei den Feierlichkeiten?

Was die Gemeinde Dörth in diesem Jahr beschäftigt, wird gleich am Ortseingang deutlich. Dort ziert eine riesige Geburtstagstorte mit der Aufschrift „650 Jahre Dörth“ die Einfahrt ins Dorf. Die Jubiläumsfeier ist vom 22. bis 24. August geplant. Dafür hat die Gemeinde ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Doch was macht den 550-Seelen-Ort so besonders?

Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Gemeinde 1375 in einem Vertrag des Stiftes Worms. Ihren Ursprung hatte sie aber schon viel früher: Auf der Dörther Gemarkung fand man ein rund 2500 Jahre altes keltisches Wagengrab und auch der Ortsname zeugt von keltischen Einflüssen. Dörth hieß früher Dinrod. Dabei ist ,din’ die keltische Silbe für ,auf der Höhe’ und ,rod’ steht für ,Rodung’. „Betrachtet man den Ort vom Rhein aus, liegt er etwas auf der Höhe“, betont Christopher Beres. Er ist Leiter des Organisations-Teams, das sich bereits vor rund einem Jahr speziell für das Jubiläum gegründet hat.

i Die Pfarrkirche in Dörth ist mehr als 100 Jahr alt und prägt noch heute das Ortsbild der Gemeinde. Lara Kempf

„Dörth ist ein gemütlicher Ort mit einer tollen Dorfgemeinschaft und einer guten Infrastruktur“, sagt Beres über seine Heimatgemeinde. Bereits seit einem Jahr bereitet er zusammen mit weiteren Bürgern das Jubiläum vor. Doch was macht den Ort im Hunsrück aus?

Das Ortsbild prägt die mehr als 100 Jahre alte Pfarrkirche St. Phillippus und Jakobus. „Sie wurde vor 102 Jahren von Bürgern des Dorfes als Gemeinschaftssinn geschaffen“, betont der Leiter des Orga-Teams. Das Besondere: Den Innenraum der Kirche zieren rund 80 Engel. Peter Strohe, der ehemalige Pfarrer der Kirche, war während seiner Wirkungszeit unzählige Male in Oberammergau unterwegs. Dort ließ er die Figuren schnitzen und brachte sie mit nach Dörth.

i Für das 650-jährige Jubiläum hat das Orga-Team unter der Leitung von Christopher Beres einen Kalender mit Bildern des Ortes erstellt. Lara Kempf

Doch nicht nur die Kirche, sondern auch die Vereine machen das Dorf und seine Gemeinschaft aus. „Besonders der Musikverein und die Freiwillige Feuerwehr sind sehr aktiv“, sagt Beres. Letztere besteht schon seit 1926.

Zum Fortschritt des Ortes beigetragen habe auch das in den 1970er-Jahren entstandene Industriegebiet. Die Ansiedlung der Firma Schottel, die Schiffsantriebe herstellt, sei ein besonders positiver Einschnitt gewesen. Diese baute ab 2012 auf einem acht Hektar großen Grundstück ihr neues Produktionswerk. „Das war schon ein Segen“, betont der Dörther. Die Eröffnung des kommunalen Kindergartens „Pusteblume“ im Jahr 1998 und der Neubau des Gemeindezentrums im Jahr 2000 hätten außerdem die Attraktivität des Ortes gefördert.

i Die kopfsteingepflasterten Gassen im Ortskern zeugen noch heute von früheren Zeiten. Hier wird am Jubiläumswochenende auch der große Kundthandwerkermarkt stattfinden. Lara Kempf

Obwohl die offiziellen Feierlichkeiten zum Jubiläum erst im August anstehen, hat das Festjahr bereits mit dem Neujahrsempfang im Januar begonnen. Was folgte, war die Teilnahme an verschiedenen Karnevalsumzügen in der Region. Hier kam auch die Geburtstagstorte in Form eines Festwagens erstmals zum Einsatz und wies auf das anstehende Jubiläum hin.

Seitdem laufen die Vorbereitungen für das Festwochenende im August auf Hochtouren. Da das 600-jährige Bestehen des Ortes nicht groß gefeiert worden sei, habe man sich im Organisations-Team dazu entschieden, das 650-jährige Jubiläum noch einmal groß aufzuziehen, betont der Hauptorganisator. Das Team selbst besteht aus zehn Dorfbewohnern, die Lust hatten, das Jubiläum mitzugestalten. Eine historische Bilderausstellung stellt das Hauptprojekt des Teams dar.

Die Bilder zeigen zehn verschiedene Themenbereiche. Darunter zum Beispiel Dorfansichten, das kirchliche und das bäuerliche Leben in unterschiedlichen Jahren. „Die historischen Bilder hat zuvor schon jemand aus dem Dorf gesammelt. Wir haben sie für das Jubiläum digitalisiert und auf Roll-Ups drucken lassen, um sie nicht nur an der Feier zeigen zu können, sondern auch bei anderen Gelegenheiten aufzustellen“, erklärt Beres. Neben der Bilderausstellung hat sich speziell für das Jubiläum ein 40-köpfiger Projektchor aus Dorfbewohnern gebildet. Er wird am Festwochenende auftreten.

Im Auftrag der Ortsgemeinde bauen zwei Künstler aus dem Ort zudem eine Statue für das Jubiläum. Sie soll die Wichtigkeit von Familie und Gemeinschaft darstellen und vor dem Gemeindehaus platziert werden. „Die Skulptur trägt den Namen ,die Wiege’. Sie zeigt einen Mann und eine Frau, die ein Kind hochheben“, betont der Leiter des Orga-Teams. Das Fundament für das Kunstwerk wird eine Platte mit rund 50 alten Hausnamen von Dörth sein, die dort eingraviert sind. „Ohne Familie kann ein Dorf nicht weiterleben und die alten Hausnamen schaffen eine Verbindung zu Dörth“, beschreibt Beres die besondere Bedeutung der Statue.

i Eine große Geburtstagstorte am Ortseingang weist auf das Jubiläum in diesem Jahr hin. Lara Kempf

Obwohl man dem Ort sein Alter auf den ersten Blick nicht ansieht, zeugt besonders die Hauptstraße, die mitten durch die Gemeinde führt, von früheren Zeiten. Während der erste Teil bereits geteert ist, geht die Straße ab einem gewissen Punkt in Kopfsteinpflaster über – den ursprünglichen Straßenbelag des Ortes. Im Ortskern, auf diesen kopfsteingepflasterten Gassen, wird am Festwochenende im August ein Jubiläums- und Kunsthandwerkermarkt stattfinden. Doch das Programm für das Jubiläumswochenende beinhaltet noch viel mehr.

Das Festzelt für das gesamte Wochenende wird auf dem Spielplatzgelände stehen. Den Auftakt bildet am Freitag, 22. August, ein bayerischer Abend mit der Oktoberfestband „Die Lausbuba“. Der Festsamstag, 23. August, startet um 16 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Begleitet wird die Messe vom Projektchor. Um 19 Uhr folgt der Festakt unter dem Motto „Mal anders“. Es wird keine großen Redebeiträge geben, sondern vielmehr Musik, Theater und Überraschungen. Ein Großer Zapfenstreich am Brunnenplatz bildet um 22 Uhr den offiziellen Abschluss des Samstags. Bei einer Schlagerparty mit dem aus Dörth stammenden Schlagerstar Achim Kölln können Besucher den Abend ausklingen lassen.

i Die 550-Seelen-Gemeinde Dörth feiert in diesem Jahr ihr 650-jähriges Jubiläum. Dieter Eidens-Holl

Eine Oldtimer-Show, der Kunsthandwerkermarkt im Ortskern sowie ein offener Bauerngarten stellen den Höhepunkt des Festsonntags, 24. August, dar. Zahlreiche musikalische Darbietungen von Vereinen aus der Region sowie einige kulinarische Stände und Angebote für Kinder runden die Feierlichkeiten ab. „Wir freuen uns über jeden, der kommt. Wir haben auch mehr als 200 ehemalige Dörther Bürger und dort geborene eingeladen, um gemeinsam mit uns zu feiern“, betont Beres.

Weitere Infos zum Festwochenende sowie Karten für die Oktoberfesband „Die Lausbuba“ gibt es auf der Internetseite der Gemeinde unter https://www.doerth.de/seite/716066/650-jahr-feier-2025.html.