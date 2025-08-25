Auf einen runden Geburtstag kann Dörth in diesem Jahr blicken. Der Ort besteht seit 650 Jahren. Das wurde nun ausgiebig gefeiert.

Die Sonne stand hoch über dem Hunsrück, als Dörth am Sonntag seine Türen weit öffnete. Zum 650-jährigen Bestehen verwandelte sich der Ort in eine kleine, bunte Festmeile. Schon am Mittag füllten sich die kopfsteingepflasterten Straßen, die extra für den Verkehr gesperrt waren, mit Besuchern aus der ganzen Region. Familien, Radfahrer, Nachbarn und Heimkehrer: Alle waren dabei, als das Dorf seinen Geburtstag feierte.

Das Programm passte perfekt zum Anlass: Zwischen Körben, handgetöpferten Vasen, Schmuckstücken, Stoffen, Naturseifen, Gewürzen und allerlei Deko-Artikeln konnte gestöbert und gekauft werden. Mal schlenderte man nur, mal blieb man bei einem Kunsthandwerker hängen, der am Ort sein Handwerk erklärte. Und wer Lust auf eine Pause hatte, gönnte sich ein Eis oder griff im Festzelt zu Kaffee und Kuchen – inklusive einer großen Jubiläumstorte.

Für leuchtende Augen sorgte die Oldtimer-Ausstellung im Ortskern. In der Sonne funkelten Chromstoßstangen und Motorhauben, die Autos schienen fast so poliert wie die Geschichten, die ihre Besitzer erzählten. Zwischen den verschiedenen Klassikern wurde gefachsimpelt, gestaunt und fotografiert. Nur ein paar Meter weiter öffnete der mehr als 600 Quadratmeter große Bauerngarten seine Tore – ein grünes Idyll, das Ruhe und Kontrast zum quirligen Markttreiben bot.

Blasmusik der Vereine aus Norath und Dörth, Mandolinenklänge aus Karbach – ein Mix, der zum Verweilen im Festzelt einlud. Dort zog auch die historische Fotoausstellung viele Besucher an. Dorfansichten, Alltagsgesichter, Vereinsleben – Roll-ups mit digitalisierten Bildern erzählten Geschichten aus Jahrhunderten Dorfgeschichte.

Vorbereitungen laufen seit mehr als einem Jahr

Dass Dörth in diesem Jahr groß feiert, kommt nicht von ungefähr. Seit mehr als einem Jahr hat ein zehnköpfiges Orga-Team die Jubiläumsfeier vorbereitet. Neben dem Markt und der Ausstellung gehören auch ein Projektchor mit rund 40 Sängerinnen und Sängern sowie eine neue Skulptur dazu, die vor dem Gemeindehaus entstehen wird. „Die Wiege“ soll sie heißen – ein Symbol für Familie und Gemeinschaft, aufgebaut auf einem Fundament mit alten Hausnamen des Dorfes.

Auch organisatorisch zeigte sich die Gemeinde gut aufgestellt. Weil die Parkplätze im Ort knapp waren, brachte ein Shuttleservice die Gäste bequem vom Industriegebiet ins Zentrum. Andere kamen gleich mit dem Fahrrad über den Schinderhannesradweg oder legten den kurzen Fußweg durch den Wald vom Emmelshausener Kreisel zurück.

Dörth hat nicht nur sein Jubiläum gefeiert, sondern auch sich selbst – mit seiner Geschichte, seinen Vereinen und seiner Gemeinschaft. Der Handwerkermarkt war dabei mehr als ein Programmpunkt, er war ein lebendiges Schaufenster dessen, was den Ort seit Jahrhunderten ausmacht. Es war ein Sonntag mit tollen Begegnungen, Erinnerungen und Zukunftsblick.