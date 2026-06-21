Freiwillige Feuerwehr feiert Dörth: „Es liegt in unseren Genen, helfen zu wollen“ Annalena Bischoff 21.06.2026, 10:00 Uhr

i Auf das 100-jährige Jubiläum freuen sich 29 Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Dörth und 11 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Diese gibt es bereits seit 1996. Gudrun Weber

29 Aktive, elf Jugendliche und unzählige Geschichten: Die Freiwillige Feuerwehr Dörth feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum blickt die Einheit auf bewegte Zeiten, besondere Anekdoten und ein Festwochenende für das ganze Dorf.

Eigentlich wollten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dörth nach einem Fest 2019 nur noch aufräumen. Doch plötzlich ging der Alarm auf den Handys los. „Wir haben erst gedacht, jemand löst den Alarm absichtlich aus, damit alle zum Aufräumen kommen“, erinnert sich Wehrführer Simon Mallmann.







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