29 Aktive, elf Jugendliche und unzählige Geschichten: Die Freiwillige Feuerwehr Dörth feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum blickt die Einheit auf bewegte Zeiten, besondere Anekdoten und ein Festwochenende für das ganze Dorf.
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Eigentlich wollten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dörth nach einem Fest 2019 nur noch aufräumen. Doch plötzlich ging der Alarm auf den Handys los. „Wir haben erst gedacht, jemand löst den Alarm absichtlich aus, damit alle zum Aufräumen kommen“, erinnert sich Wehrführer Simon Mallmann.