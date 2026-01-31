Rückschlag für die Windkraft-Pläne der Stadt Kastellaun: Eine Prüfung des gewünschten Standorts hat ergeben, dass der Bau einer Anlage dort nicht möglich ist – weil die Nachbarn aus Hollnich mit ihren Plänen schneller waren.
„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ – dieses beliebte Sprichwort kann man bei einem von der Gemeinde Hollnich initiierten Windrad wörtlich nehmen. Gleiche Begehrlichkeiten kamen nämlich auch von der Freien Wählergruppe Berg aus Kastellaun. Standort ihres vorgeschlagenen Rotors sollte ein im Besitz der Stadt Kastellaun gelegenes Waldstück in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hollnicher Windkraftanlage sein.