Jubiläumsfest am 13. Juni
DLRG Kastellaun: Seit 90 Jahren Schwimmer ausbilden
Die DLRG-Ortsgruppe Kastellaun freut sich auf ihr 90-jähriges Jubiläum und den Familientag am 13. Juni.
Die DLRG-Ortsgruppe Kastellaun freut sich auf ihr 90-jähriges Jubiläum und den Familientag am 13. Juni.
DLRG Kastellaun/Archiv

Ob Seepferdchen, Bronze-, Silber- oder Goldabzeichen. Ob Juniorrettungsschwimmer oder Rettungsschwimmer. All diese Abzeichen können bei der Kastellauner DLRG-Ortsgruppe erworben werden. Am Samstag, 13. Juni, steht ein großes Jubiläumsfest an.

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Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zählt in der Ortsgruppe Kastellaun mehr als 600 Mitglieder. „Unsere Aufgabe ist es, Nichtschwimmer zu Schwimmern und Schwimmer zu Rettungsschwimmern auszubilden“, sagt Rebecca Thomas, Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Kastellaun.

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