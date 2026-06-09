Ob Seepferdchen, Bronze-, Silber- oder Goldabzeichen. Ob Juniorrettungsschwimmer oder Rettungsschwimmer. All diese Abzeichen können bei der Kastellauner DLRG-Ortsgruppe erworben werden. Am Samstag, 13. Juni, steht ein großes Jubiläumsfest an.
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Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zählt in der Ortsgruppe Kastellaun mehr als 600 Mitglieder. „Unsere Aufgabe ist es, Nichtschwimmer zu Schwimmern und Schwimmer zu Rettungsschwimmern auszubilden“, sagt Rebecca Thomas, Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Kastellaun.