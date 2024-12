Meinung Dieses Schauspiel hinterlässt Ratlosigkeit 22.12.2024, 10:19 Uhr

i Charlotte Krämer-Schick Jens Weber. MRV

In den Sitzungen des St. Goarer Stadtrats geht es meist heiß her – und dabei stehen häufig parteipolitische Befindlichkeiten im Mittelpunkt. Um die Sache geht es nicht immer.

Die Stadtratssitzungen in St. Goar genießen einen gewissen Ruf. Den Ruf nämlich, dass es dort häufig mehr um die Parteifarbe, denn um die eigentliche Sache geht. Diesen Ruf bestätigte der Stadtrat am vergangenen Mittwochabend in der Rheinfelshalle erneut eindrücklich.

