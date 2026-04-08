Nach dem Dieselaustritt bei Wiebelsheim laufen die Arbeiten zur Bewältigung der Umweltkatastrophe. Mitarbeiter der Kreisverwaltung sind täglich vor Ort – die Untere Naturschutzbehörde behält etwa im Blick, wie es den Tieren im Simmerbach geht.
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Nach dem Dieselaustritt vor rund vier Wochen laufen die Arbeiten, um die Ausbreitung des Gefahrstoffs im und um den Simmerbach einzudämmen, weiter auf Hochtouren. Mitarbeiter der Firma Lobbe Havariemanagement warten die Ölsperren und arbeiten sich nun von der Pipeline aus den Lauf des Simmerbachs hinab.