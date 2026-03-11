Einsatz in Wiebelsheim
Dieselaustritt sorgt für Geruchsbelästigung
Im Raum Wiebelsheim kommt es aktuell zu einer Geruchsbelästigung.
Derzeit läuft in Wiebelsheim ein Einsatz wegen eines mutmaßlichen Dieselaustritts. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück und weitere Einsatzkräfte sind vor Ort. Was bislang bekannt ist.

Durch ein Schadensereignis in der Nähe von Wiebelsheim kommt es in der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein aktuell zu Geruchsbelästigungen. Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Kreisverwaltung wohl aber nicht.Vermutlich handele es sich um einen Schaden an einer Überlandleitung, teilt die Kreisverwaltung in einer Pressemeldung am Mittwochabend mit.

Rhein-Hunsrück-ZeitungBildung

