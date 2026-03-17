Eine Woche nach Katastrophe Dieselaustritt: Kreis richtet zentrale Anlaufstelle ein Daniel Rühle 17.03.2026, 15:09 Uhr

i Der Simmerbach in Kisselbach mit angeschlossenem Kinderspielplatz: Hier wird auf Hochtouren Diesel abgepumpt. Daniel Rühle

Knapp eine Woche nach dem Dieselaustritt und der Umweltkatastrophe im Rhein-Hunsrück-Kreis laufen die Pumpen weiterhin, der Diesel muss aus dem Simmerbach entfernt werden. Unsere Zeitung hat sich nach Neuigkeiten erkundigt.

Auch knapp eine Woche später prägt der Dieselaustritt im Gewerbegebiet Wiebelsheim vor allem die Ortslage Kisselbach und den Simmerbach. Wir haben bei der Kreisverwaltung angefragt, was sich in der neuen Woche nun tut. Kreisverwaltung hat zentrale Mailadresse für Fragen und Hinweise „Im Rahmen naturschutzfachlicher Begehungen werden die möglichen Auswirkungen auf Gewässerorganismen und gewässergebundene Arten weiterhin intensiv ...







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