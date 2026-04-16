Kreisverwaltung informiert
Dieselaustritt im Hunsrück: Wasserwerte sind stabil
Im Bachlauf wurden etliche Ölsperren gesetzt. Mit Erfolg: Die Werte des Simmerbach seien stabil, so der Kreis basierend auf rege
Im Bachlauf wurden etliche Ölsperren gesetzt. Mit Erfolg: Die Werte des Simmerbach seien stabil, so der Kreis basierend auf regelmäßigen Wasserproben.
Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis / Niclas Fröhlich

Fünf Wochen nach dem verheerenden Dieselaustritt im Industriegebiet Wiebelsheim erklärt die Kreisverwaltung die meisten akuten Maßnahmen für abgeschlossen. Und: Dem Simmerbach scheint es wieder besser zu gehen. Das sagen zumindest die Wasserproben.

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Seit dem Dieselaustritt an einer unterirdischen Pipeline im Bereich Wiebelsheim sind mittlerweile einige Wochen vergangen. Flora, Fauna und Anwohner leiden immer noch unter der Umweltkatastrophe – vor allem im und entlang des Simmerbachs. Nun meldet die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung, dass die Sofortmaßnahmen, die unmittelbar nach Bekanntwerden des Schadens veranlasst wurden, überwiegend abgeschlossen seien.

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