Kreisverwaltung informiert Dieselaustritt im Hunsrück: Wasserwerte sind stabil Daniel Rühle 16.04.2026, 10:00 Uhr

i Im Bachlauf wurden etliche Ölsperren gesetzt. Mit Erfolg: Die Werte des Simmerbach seien stabil, so der Kreis basierend auf regelmäßigen Wasserproben. Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis / Niclas Fröhlich

Fünf Wochen nach dem verheerenden Dieselaustritt im Industriegebiet Wiebelsheim erklärt die Kreisverwaltung die meisten akuten Maßnahmen für abgeschlossen. Und: Dem Simmerbach scheint es wieder besser zu gehen. Das sagen zumindest die Wasserproben.

Seit dem Dieselaustritt an einer unterirdischen Pipeline im Bereich Wiebelsheim sind mittlerweile einige Wochen vergangen. Flora, Fauna und Anwohner leiden immer noch unter der Umweltkatastrophe – vor allem im und entlang des Simmerbachs. Nun meldet die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung, dass die Sofortmaßnahmen, die unmittelbar nach Bekanntwerden des Schadens veranlasst wurden, überwiegend abgeschlossen seien.







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