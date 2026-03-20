Nach Hinweis einer Bürgerin Dieselaustritt: Bürgermeister brachte Einsatz in Gang Lara Kempf 20.03.2026, 10:00 Uhr

i Christian Galle ist der Ortsbürgermeister von Kisselbach. Er hat die Einsatzkräfte über einen Ölfilm im Simmerbach benachrichtigt. Zu diesem Zeitpunkt war ihm das Ausmaß der Katastrophe jedoch noch nicht bewusst. Lara Kempf

Ein Hinweis aus der Bevölkerung ließ ihn aufhorchen. Dann ging alles ganz schnell. Christian Galle war der erste Hinweisgeber für den Dieselaustritt im Hunsrück. Wir haben exklusiv mit ihm über seine Erlebnisse am Tag der Naturkatastrophe gesprochen.

Auch eine Woche nach dem verheerenden Dieselaustritt im Gewerbegebiet Wiebelsheim sind die Folgen weiter deutlich spürbar. Dieselgeruch und ein Ölfilm auf dem Simmerbach prägen die Ortslage Kisselbach. Doch wie ist die Umweltkatastrophe überhaupt publik geworden?







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