Ein Hinweis aus der Bevölkerung ließ ihn aufhorchen. Dann ging alles ganz schnell. Christian Galle war der erste Hinweisgeber für den Dieselaustritt im Hunsrück. Wir haben exklusiv mit ihm über seine Erlebnisse am Tag der Naturkatastrophe gesprochen.
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Auch eine Woche nach dem verheerenden Dieselaustritt im Gewerbegebiet Wiebelsheim sind die Folgen weiter deutlich spürbar. Dieselgeruch und ein Ölfilm auf dem Simmerbach prägen die Ortslage Kisselbach. Doch wie ist die Umweltkatastrophe überhaupt publik geworden?