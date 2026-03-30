Folgen für Natur und Tiere
Dieselaustritt bei Wiebelsheim trifft auch Landwirte
Obwohl der Dieselaustritt in der Nähe von Kisselbach bereits drei Wochen her ist, sind seine Konsequenzen für die Tier- und Pfla
Obwohl der Dieselaustritt in der Nähe von Kisselbach bereits drei Wochen her ist, sind seine Konsequenzen für die Tier- und Pflanzenwelt weitreichend.
Daniel Rühle

Wie geht es nach dem Dieselaustritt im Gewerbegebiet von Wiebelsheim für die Tier- und Pflanzenwelt weiter? Bei einer erneuten Infoveranstaltung hat die Verwaltung Betroffene informiert. Besonders für Landwirte hat die Katastrophe Konsequenzen.

Lesezeit 4 Minuten
Auch rund drei Wochen nach dem verheerenden Dieselaustritt im Vorderhunsrück sind die dauerhaften Folgen der Naturkatastrophe weiterhin unklar. Auf einer zweiten Infoveranstaltung im Gemeindehaus in Kisselbach informierte die Kreisverwaltung am Donnerstag, 26.

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