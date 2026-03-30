Wie geht es nach dem Dieselaustritt im Gewerbegebiet von Wiebelsheim für die Tier- und Pflanzenwelt weiter? Bei einer erneuten Infoveranstaltung hat die Verwaltung Betroffene informiert. Besonders für Landwirte hat die Katastrophe Konsequenzen.
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Auch rund drei Wochen nach dem verheerenden Dieselaustritt im Vorderhunsrück sind die dauerhaften Folgen der Naturkatastrophe weiterhin unklar. Auf einer zweiten Infoveranstaltung im Gemeindehaus in Kisselbach informierte die Kreisverwaltung am Donnerstag, 26.