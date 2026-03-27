Verunreinigung des Simmerbachs Diesel im Bach: Feuerwehr Kisselbach muss umplanen Annalena Bischoff 27.03.2026, 18:00 Uhr

i Am Mittwoch, 11. März, wurde in der Nähe des Industriegebiets Wiebelsheim ein Leck in einer Diesel-Pipeline entdeckt. Bis das Leck geschlossen wurde, ist eine bisher unbekannte Menge Diesel ausgetreten und über einen Zufluss in den Simmerbach gelangt. Daniel Rühle

Noch immer ist unklar, wie viel Diesel aus einer Pipeline nahe Wiebelsheim ausgelaufen ist. Der Schadstoff gelangte in den Simmerbach, aus dem die Feuerwehr in Kisselbach Löschwasser bezieht. VG-Wehrführer Roth erklärt, wie die Einsätze nun ablaufen.

Mehr als zwei Wochen, nachdem Diesel aus einer Pipeline nahe des Industriegebiets Wiebelsheim ausgetreten ist, liegt noch immer ein deutlicher Geruch in der Luft – auch in den umliegenden Orten. Betroffen sind Anwohner, Tiere und die Natur. Eine bislang unbekannte Menge Diesel gelangte über einen Zufluss in den Simmerbach.







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