Noch immer ist unklar, wie viel Diesel aus einer Pipeline nahe Wiebelsheim ausgelaufen ist. Der Schadstoff gelangte in den Simmerbach, aus dem die Feuerwehr in Kisselbach Löschwasser bezieht. VG-Wehrführer Roth erklärt, wie die Einsätze nun ablaufen.
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Mehr als zwei Wochen, nachdem Diesel aus einer Pipeline nahe des Industriegebiets Wiebelsheim ausgetreten ist, liegt noch immer ein deutlicher Geruch in der Luft – auch in den umliegenden Orten. Betroffen sind Anwohner, Tiere und die Natur. Eine bislang unbekannte Menge Diesel gelangte über einen Zufluss in den Simmerbach.