Der Rhein-Hunsrück-Kreis verlängert das Kreisstraßenbauprogramm 2020-25 bis 2030. Im Kreisausschuss berichtet LBM-Leiter Thomas Wagner von der aktuellen Personalnot und gibt einen Ausblick auf anstehende Projekte.

Der Kreisausschuss hat das Kreisstraßenbauprogramm 2020 bis 2025 angepasst und um fünf Jahre bis 2030 verlängert. Insgesamt schätzt die Verwaltung die Kosten für die 28 geplanten Bauprojekte auf rund 18,9 Millionen Euro. Von den 2020 beschlossenen 32 Bauprojekten seien zehn umgesetzt, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Gründe für die „drastischen Verzögerung“ sind demnach die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine, in Form von Preissteigerungen und Materialengpässen. Neben den „begrenzten Kapazitäten der Baufirmen“ nennt die Verwaltung Personalfluktuation im eigenen Haus und anhaltende Personalengpässe beim Landesbetrieb Mobilität in Bad Kreuznach als weitere Begründung.

Thomas Wagner, Leiter des LBM Bad Kreuznach, erläuterte die aktuell anstehenden Arbeiten und die Situation beim LBM. „Die Personalsituation ist sehr angespannt. Aufgrund der demografischen Entwicklung scheiden mehr Mitarbeiter aus und um die wenigen Bauingenieure und Techniker, die nachkommen, streiten sich alle. Zudem geht neben der reinen Anzahl der Köpfe natürlich auch viel Erfahrung und Kompetenz verloren“, sagt Wagner. Es fehlten aktuell mehr als zehn Ingenieure – Bewerbungen lägen keine vor. „Wir versuchen deshalb, Projekte mit kurzer Vorlaufzeit umzusetzen, denn die Planungen dauern lange und würden den Output weiter reduzieren.“ In den vergangenen sechs Monaten habe man einige größere Projekte im Rhein-Hunsrück-Kreis mit einem Volumen von rund sieben Millionen Euro umgesetzt, hauptsächlich an Bundesstraßen.

Straßen halten nicht mehr so lange, wie sie sollen

Erschwerend komme hinzu, dass Straßen nicht mehr so lange halten, wie sie sollen. Das liege an dem hohen Anteil an verwendetem Recyclingmaterial und handwerklichen Problemen bei der Verdichtung. „Wenn Straßen vorzeitig erneuert werden müssen, fehlen das Geld und die Zeit an anderen Ecken.“ Unter den genannten Umständen halte er die Bilanz nicht für schlecht. Aktuell seien zehn Projekte in Arbeit oder beauftragt mit einem Volumen von rund zehn Millionen Euro.

Als ein wichtiges Projekt im Kreis – abseits des Kreisstraßenbauprogramms – nennt Wagner die Landesstraße 205. „Wir würden gerne von Dorweiler bis Beltheim bauen. Von Beltheim bis zum Umspannwerk mit einem begleitenden Radweg, von dort an soll der Radweg nach Möglichkeit auf bestehenden Forstwegen weiterlaufen. Die Knotenpunktsituation (am sogenannten Wechsel, Anm.) bleibt unverändert, alles andere wäre zu großer Planungsaufwand.“

Ortsdurchfahrten und Abstufungen sind besondere Hemmnisse

Mit besonders großem Planungsaufwand sind Ortsdurchfahrten verbunden, erklärt Wagner. „Häufig sind wir mit der Planung soweit fertig, aber es fehlt noch etwa die Planung für eine barrierefreie Bushaltestelle oder andere kommunale Vorhaben oder den Austausch von Versorgungsleitungen“, sagt Wagner. Deshalb soll etwa die Ortsdurchfahrt Beltheim auch erst nach dem Ausbau auf der freien Strecke folgen. Für 2029 sind dafür Mittel im Kreisstraßenbauprogramm vorgesehen.

Auch die drohende Abstufung von Kreisstraßen führe „immer wieder zu erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung des Kreisstraßenbauprogramms“, heißt es in der Vorlage. Michael Boos, Mitglied im Kreisausschuss und Verbandsgemeindebürgermeister Simmern-Rheinböllen, erkundigte sich, ob es einen neuen Sachstand zur Sanierung der K45 zwischen Dichtelbach und Rheinböllen gebe. Das verneinte Wagner. „Die Abstufungen sind ein großes Hemmnis, ich würde mir wünschen, das Gesetz würde weniger Interpretationsspielraum lassen und wäre eindeutiger. Damit haben wir immer Ärger und Stress“, sagte der LBM-Leiter. Landrat Volker Boch berichtete in diesem Zusammenhang, dass bei der K61 bei Gehlweiler eine Abstufung verhindert werden konnte, und dankte Wagner für sein Engagement in der Sache.

Das ausführliche Kreisstraßenbauprogramm ist im Ratsinformationssystem unter www.rheinhunsrueck.de abzurufen.

Das Kreisstraßenbauprogramm Verlängerung 2026-2030

Ortsdurchfahrten:

Dillendorf (Kreisstraße K4 und freie Strecke zwischen K3 und K1)

Biebern (K15/18)

Kastellaun (K27, Teilstück)

Maisborn (K38/39)

Dichtelbach (K45/48)

Beltheim (K 47)

Dommershausen (K 66, Abstufungsstrecke)

Mastershausen (K 69)

Wahlenau (K 73, zwischen K77 und Hirschfeld)

Sohren (K75 Deckenerneuerung)

Hahn (K82)

Damscheid (K92)

St. Goar-Biebernheim (K100)

Leiningen-Sauerbrunnen (K103 mit Teilstück freie Strecke)

Boppard-Buchenau (K118)

Freie Strecken:

K55: Knotenpunkt Rödelbachstraße bis Bahnübergang Mutterschieder Straße

K62: Königsau – L229

K72: Weitersbach – Krummenau (Abstufungsstrecke)

K89: Oberwesel – Langscheid (mit Hangsicherungen)

K93: Oberwesel – Niederburg (2 Bauabschnitte)

K100: Biebernheim – St. Goar

K110: Halsenbach – Ehr (Deckenerneuerung)

K115: Hirzenach – K114

K118: Buchenau – L210 (1. Bauabschnitt)

Ingenieurbauwerke:

K4:﻿ Kyrbachbrücke (Dillendorf)

K41: Grundbachbrücke (Riegenroth)

K61: Simmerbachbrücke (Gehlweiler)

K100: Stützwand (St. Goar)

Zudem sind Reservemaßnahmen enthalten.